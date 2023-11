Teatr Kameralny w Bydgoszczy przygotował kolejny spektakl dla najmłodszych

„Strach się bać” to opowieść o strachu na wróble, który ma pewien mankament – otóż w ogóle nie umie straszyć innych stworzeń. A w jego przypadku to dość kluczowa kwestia. Wyrusza więc w podróż wraz ze swoją przyjaciółką Kawką, aby odnaleźć kogoś, kto pomoże mu stać się naprawdę strasznym. Jednak napotkane w tej podróży osoby sprawiają, że Strach musi przebudować swój świat wartości. Ostatecznie ważniejsze są inne rzeczy niż to, czy umie się być przerażającym.

Reżyserię tego spektaklu powierzono Punch Mamie (Laurze Słabińskiej-Grzędzie), której poprzednie realizacje (w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu, Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i w wielu innych miejscach) charakteryzowały się się świetnym poczuciem humoru, dynamiką i nietuzinkową scenografią.

W środę, 15 listopada w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa przed premierą spektaklu „Strach się bać”. Gospodarze uchylili rąbka tajemnicy, ponieważ aktorzy zagrali jedną ze scen. Była to scena, w której główny bohater Strach na wróble wraz ze swoją przyjaciółką Kawką spotykają na swojej drodze Doktora. Doktor jest jednym ze „strachów”, którzy mają pokazać Strachowi na wróble jak może straszyć inne stworzenia.