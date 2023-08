Te osoby nie dostaną ślubu cywilnego. Wyjaśniamy zasady - w tych sytuacjach małżeństwa nie będzie OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ślub cywilny to małżeństwo zawarte przed urzędnikiem państwowym. Biorąc ślub kościelny, zawieramy także małżeństwo w urzędzie, inaczej wyglądają tylko formalności. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. A zobaczcie, komu ślub w urzędzie nie zostanie udzielony.Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Ślub cywilny to małżeństwo, które zawieramy przed urzędnikiem państwowym. To związek cywilny sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. A zobaczcie, komu ślub w urzędzie nie zostanie udzielony.