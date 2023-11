Targi Pracy Offerty w hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Moc atrakcji dla uczestników [zdjęcia]

Organizatorzy targów zadbali, by oferta była bogata, stąd na targach pojawili się wystawcy z wielu branż, np. produkcyjnej, turystycznej, bankowości i finansów, logistyki, inżynierii czy IT.

- Targi Pracy Offerty przez lata wyrobiły sobie dobrą markę, więc jak co roku frekwencja była na medal - mówi Monika Żuchlińska z Uniwersytetu WSB Merito. - Nawet niesprzyjająca aura i brak tramwaju na Babią Wieś nie zniechęciły odwiedzających do przybycia na to wydarzenie. Na targach pojawili się nie tylko studenci, ale także wielu mieszkańców i to w różnym wieku. Dopisali też wystawcy, którzy przygotowali bardzo duży wybór ofert. Niektóre stoiska były wręcz oblegane.