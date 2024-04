Taki na co dzień jest Janusz Jedliński. To kandydat na wójta gminy Osielsko

Taka na co dzień jest Magdalena Maison. To kandydatka na wójta gminy Białe Błota

Rodzinne życie i czas wolny Janusza Jedlińskiego - kandydata na burmistrza gminy Osielsko

Zwycięzca pierwszej tury wyborów w Osielsku nie ma zbyt wiele wolnego czasu. Poza prowadzeniem firmy był też radnym zakończonej kadencji gminy Osielsko i to właśnie pracy społecznej poświęca szczególnie swój czas poza pracą. - Jeżeli jednak mam chwilę dla siebie, staram się spędzać ją aktywnie. Od najmłodszych lat byłem związany ze sportem. Trenowałem piłkę nożną w Polonii Bydgoszcz - aż do rozpoczęcia studiów. Następnie przez lata uprawiałem bieganie . Regularnie startowałem w zawodach, biegałem w półmaratonach i maratonach. Obecnie biegam dla utrzymania kondycji i rekreacji. Szczególnie lubię biegać po lesie. Kontakt z naturą cenię sobie najbardziej. Odnajduję w tej aktywności wyciszenie i spokój ducha. Wolny czas staramy się zawsze spędzać razem z żoną. Zawdzięczam jej tak wiele, że zawsze mam wyrzuty sumienia z powodu rzadkich chwil razem - opowiada.

Z bieganiem związana jest także ciekawostka, którą opowiedział nam Jedliński: - Na jednej z komisji wójt przedstawił projekt uchwały traktujący o pozwoleniu na budowę osiedla o gęstej zabudowie wraz z obiektami handlowymi w oparciu o ustawę tzw. “lex developer”. Jednym z warunków procedowania wniosku była odległość od granicy działki do szkoły. Postanowiłem sprawdzić odległość wskazaną we wniosku. Włączyłem aplikację do mierzenia kilometrów biegowych, ubrałem zegarek i zrobiłem przebieżkę od szkoły do działki. Okazało się, że pomiar pokazał, iż odległość nie jest zachowana, a we wniosku podane są niepoprawne dane! Zgłosiłem taką wątpliwość i wniosek został odrzucony. Z przekąsem mogłem powiedzieć, że zawsze warto biegać!