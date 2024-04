Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Złoto, fikuśne firany i przepych - zdjęcia [23.04.24] KP

Na co dzień Dagmara Kaźmierska mieszka w pięknej posiadłości w Kłodzku. Wystrój jest "iście królewski". Różowa lodówka, obrazy, złote elementy, kwieciste tapety i firany z falbanami. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Zobacz galerię (13 zdjęć)

Tapeta we wzory, złoto, fikuśne firany, dużo pamiątek rodzinnych - tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Celebrytka i gwiazda "Królowych życia" zrezygnowała z dalszego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Oficjalny powód to problemy zdrowotne, które są powikłaniami po wypadku. Czy to oznacza, że na parkiecie nie zobaczymy także Marcina Hakiela?