Świętujemy 104. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Jaki jest plan obchodów?

Oryginał pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa ufundowany został przez społeczeństwo miasta w 1932, zburzyli go Niemcy na początku II wojny światowej. Staraniem TMMB odbudowano go w 2010 roku, odtąd stał się miejscem wielu uroczystości organizowanych przez miłośników miasta. Nie inaczej będzie w 104. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Fot. Archiwum/T. Czachorowski