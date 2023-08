Świadczenie za długi staż małżeński. Od 5000 zł w górę - takie mogą być kwoty!

"5000 zł plus" dla małżeństw. Komu by przysługiwało

Dodatek za długi staż małżeński - o co chodzi?

Petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia złożył jakiś czas temu Eugeniusz Szymala. Jak czytamy w obywatelskiej petycji chodziłoby o nowelizację Ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez wprowadzenie do niej zapisów o świadczeniu dla małżonków o stażu małżeńskim przynajmniej 50 lat. Jak informuje portal tvn24.pl, Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zajmowała się petycją, zwróciła się do biura legislacyjnego, by opracowało projekt ustawy w sprawie nowego dodatku.