Superpełnia niebieskiego Księżyca - sierpień 2023. Już dziś wyjątkowe zjawisko!

"Niebieski Księżyc" w koniunkcji z Saturnem

Choć zjawisko, z którym mamy do czynienia nazywamy "niebieskim Księżycem", to oczywiście Księżyc nie zrobi się niebieski . To po prostu zaczerpnięte z języka angielskiego określenie dla drugiej pełni Księżyca występującej w tym samym miesiącu. Pełnia dwa razy w ciągu miesiąca zdarza się dość rzadko (pełen cykl Księżyca trwa 29,5 tygodnia). W języku angielskim dla określenia niezwykle rzadkiego zjawiska używa się sformułowania "once in a blue moon".

Superpełnia Księżyca - koniec sierpnia 2023

Dodatkową atrakcją nadchodzącej pełni będzie fakt, że Księżyc znajdzie się bardzo blisko Ziemi. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384 399 km. Nasz naturalny satelita porusza się po orbicie eliptycznej - gdy jest najbliżej Ziemi znajduje się około 360 tysięcy kilometrów od nas, a gdy jest w najdalszym punkcie, odległość ta przekracza 400 tysięcy kilometrów. Te odchylenia mają wpływ na to, jak dużą tarczę Księżyca widzimy na niebie.

Superksiężyc to potoczna i astrologiczna nazwa Księżyca w pełni, znajdującego w perygeum swojej orbity. Księżyc osiąga wówczas najmniejszą odległość od Ziemi. Według danych NASA w tym położeniu Księżyc dla obserwatorów jest do 14 proc. większy i świeci aż do 30 proc jaśniej niż w apogeum (najdalej od Ziemi).

Pełnia Księżyca - sierpień 2023. Kiedy obserwować

Jak napisaliśmy, pełnia przypada na noc z 30 na 31 sierpnia. Księżyc zacznie wyłaniać się znad horyzontu tuż po zachodzie Słońca. Oczywiście do obserwacji Księżyca nie musicie posiadać drogich teleskopów. Jeśli jednak zdecydujecie się oglądać pełnię przez teleskop, na pewno przyda się odpowiedni filtr (Księżyc w pełni to dość jasny obiekt i obserwowanie go bez filtra - szczególnie w środku nocy - może być co najmniej mało komfortowe; oczywiście wszystko zależy od rodzaju teleskopu, jakim dysponujecie).

Podczas fotografowania Księżyca warto znaleźć odpowiednią scenerię - punkt odniesienia. Może to być wieża kościoła, albo inny budynek, most, drzewo... David Besh/Pexels

Jeśli nie macie pod ręką lornetki czy teleskopu zawsze można pokusić się o dobre zdjęcie pięknej pełni. Posiadacze lustrzanek, którzy mają podstawowe pojęcie o ustawianiu przysłony, czułości i czasu naświetlania, na pewno poradzą sobie i zrobią dobre zdjęcie. Jeśli masz smartfon z dobrym aparatem, zajrzyj do ustawień zaawansowanych i spróbuj wykonać zdjęcie - współczesne smartfony potrafią zrobić bardzo dobrą fotkę nocnego nieba. Ważne też, by znaleźć odpowiednią scenerię - punkt odniesienia. Może to być wieża kościoła, albo inny budynek, most, drzewo... Pamiętajcie by przy dużych powiększeniach nie przesadzać z czasem naświetlania, bo Księżyc "ucieknie" (ruch obrotowy Ziemi plus ruch samego Księżyca). Dodatkowo dłuższy czas naświetlania spowoduje, że tarcza Księżyca zostanie prześwietlona i nie dostrzeżemy detali na jego powierzchni.