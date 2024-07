Stowarzyszenie MODrzew w Bydgoszczy w obronie drzew na placu Wolności. Na Rybim Rynku będzie zieleń

Plac Wolności przechodzi przemianę. Powstał już podziemny zbiornik retencyjny, a w dalszej kolejności pojawią się inne zmiany - nowa nawierzchnia oraz dodatkowa zieleń. Na plac wrócą również pawilony kwiaciarni – w nowej, nawiązującej do historii odsłonie.

Jak na razie jednak w sprawie drzew coś idzie nie tak. - W maju napisaliśmy do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Inwestycji Miasta w sprawie ochrony drzew podczas trwającej przebudowy Placu Wolności. Jak wygląda sytuacja na początku lipca? Wiele drzew nadal ma wybrakowane odeskowanie chroniące pień, nie zauważyliśmy wyznaczenia stref ochrony drzew – co jest największym mankamentem i dotyczy najcenniejszych drzew na terenie inwestycji: pomnikowego platana klonolistnego oraz wiązu szypułkowego - informuje na stronie Stowarzyszenia MODrzew Marzena Błaszczyk. - Na początku lipca 2024 roku dalej widzimy, że występują uchybienia względem dokumentacji projektowej i Bydgoskich Standardów Zieleni. W związku z tym skierujemy kolejne pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta Bydgoszczy.