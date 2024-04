Startują projekty Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2024 oraz Kooperacje - Fordon 2024

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski projekt edukacji kulturowej. Program Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2024 realizowany jest w ramach Terenowego Domu Kultury działającego w MCK w Bydgoszczy. Bardzo Młoda Kultura zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych, przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności.

Celem głównym programu jest rozwój uczestnictwa młodzieży w kulturze.

- Podczas tegorocznej edycji programu BMK skupimy się na wzmocnieniu partycypacji młodzieży w kulturze. To młodzież w kulturze współczesnej jest grupą społeczną funkcjonującą głównie poza systemem oficjalnym - instytucjonalnym - informuje MCK w Bydgoszczy.

W ramach tegorocznej odsłony programu planowane jest także III Forum Praktyków Edukacji i Animacji Kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim. Będzie ono przestrzenią do wypracowania lepszych warunków do współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń dla animatorów i edukatorów z sektora kultury, oświaty i pomocy społecznej.