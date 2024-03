Spacer w deszczu ulicami zrewitalizowanego Starego Fordonu - zobacz zdjęcia

Odnowiony Stary Fordon z pewnością robi wrażenie. Mieszkańcy oraz goście podziwiają miejsca, które ożyły: ulicę Bydgoską, Rynek, kamienice, kuczkę (drewnianą werandę przy domu na ul. Kapeluszników 2, przypominającą o żydowskiej historii dzielnicy), promenadę czy też nabrzeże Wisły.

Uczestnicy wycieczki ruszyli w sobotę z Rynku (każdy mógł wziąć udział, nie było zapisów). Trasa wiodła ul. Sikorskiego, Promenadą, Nabrzeżem, ul. Filomatów oraz Bydgoską. Niestety nie dopisała pogoda.

W trakcie spaceru można było dowiedzieć się m.in. o tym, co oznacza rewitalizacja i dlaczego do niej doszło, jak przebiega, co się zmienia, jaką rolę odgrywa praca społeczna grupy ludzi. O tym wszystkim opowiadali Hanna Rzadkosz - Florkowska i Damian Rączka ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.