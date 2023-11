Simone Susina - przystojny Włoch z Heaven in Hell rozpala serca i wyobraźnię Polek. Oto prywatne zdjęcia z jego życia Weronika Błaszczyk

Przystojny włoski aktor rozpala wyobraźnie i serca Polek w nowym filmie „Heaven in Hell". Jak wygląda jego codzienne życie?

Włoch Simone Susinna od jakiegoś czasu cieszy się zwiększonym zainteresowaniem wśród Polek i Polaków. Wszystko za sprawą nowej polskiej produkcji „Heaven in Hell”, w której gra główną rolę. Erotyk właśnie trafił na ekrany kin, a po głośnych sukcesach filmów takich jak „50 twarzy Greya” czy „365 dni” nie ulega wątpliwości, że Polki i Polacy z ciekawością podchodzą do takich tytułów. Jak wygląda na co dzień życie aktora? Mamy prywatne zdjęcia! Sprawdź naszą galerię!