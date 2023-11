Serial Złoty chłopak - to wydarzy się na początku listopada. Serter chce skrzywdzić Ferita Mikołaj Romanowski

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od kilku tygodniu (o godzinie 14.00 od poniedziałku do piątku). W galerii zamieszczamy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli. Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" na początku listopada. Wkrótce w serialu: Ifakat zauważa, że Suna za bardzo spoufala się z Abidinem. Ciotka zmusza Kazima, by poszedł na przyjęcie do Ferita. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków.