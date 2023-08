Żywa Barbie! Alicia Amira wydała fortunę, by wyglądać jak lalka Barbie. Szok - zobaczcie, jaki wygląda! [zdjęcia]

Alicia Amira ma 31 lat i - jak sama twierdzi - do tej pory wydała 98930 funtów na zabiegi i operacje plastyczne. To w przeliczeniu ponad 500 tys. złotych. W jakim celu to robi? Szwedka tak to wyjaśniała na Twitterze: "Moją misją jest stanie się najbardziej ludzką lalką na świecie". „Myślę, że nigdy nie przestanę poddawać się operacji. To ogromna część mnie” - dodaje Amira. „Wymazałam to, kim byłam, aby stać się plastikową bimbo. Stale walczę ze stygmatyzacją i potrzeba dużo odwagi, by stać przy swoich przekonaniach, marzeniach i stylu życia, gdy jest to uważane za„ kontrowersyjne" - napisała na Twitterze, gdzie opublikowała również zdjęcia, sprzed operacji plastycznych. Zobaczcie, jak wygląda obecnie 31-letnia Alicia Amira ►►

pixabay/Zaaurli, zdjęcie ilustracyjne