Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się jeszcze w kwietniu. "Masz się rozwieść z Seyran i poślubić Pelin" [16.04.2024 r.]

W najbliższych odcinkach serialu "Złoty chłopak" Seyran oświadczy Feritowi, że od niego odchodzi. Halis przeprowadzi ze swoim wnukiem poważną rozmowę, w której zażąda, by ten rozwiódł się z Seyran i poślubił Pelin. Upokorzony Kazim poprzysięga zemstę. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się wkrótce w tureckiej telenoweli "Yalı Çapkını". Streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii.

Sprawdzamy, co niebawem wydarzy się w serialu "Złoty chłopak". Ślub Suny i Kai zostaje przerwany. Seyran odkrywa prawdę na temat Pelin i robi awanturę Halisowi. Decyduje się odejść z rezydencji. Halis mówi swojemu wnukowi, co powinien zrobić. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak". Streszczenia odcinków, które będą pokazane na antenie TVP 1 do 22 kwietnia zamieszczamy w galerii.