Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się na przełomie czerwca i lipca. Życie Yildiz w niebezpieczeństwie [27.06.2024 r.]

Serial "Zakazany owoc" jest nadawany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:15 na TVP 2. Telenowela została wyprodukowana w Turcji, gdzie powstało sześć serii, a ich emisja już się zakończyła. W Polsce widzowie mogą obecnie oglądać finałowy sezon. Z powodu transmisji meczów EURO 2024 w niektóre dni widzowie nie zobaczą nowych odcinków, ponieważ godzina emisji pokrywa się z godzinami rozgrywania spotkań. Sprawdź co się wydarzy (streszczenia poniższych odcinków zamieszczamy w galerii) :

Początkowa fabuła serialu skupiała się na dwóch siostrach. Yildiz, grana przez Edę Ece, marzyła o życiu w luksusie i wierzyła, że pewnego dnia poślubi bogatego mężczyznę niczym z bajki. Jej siostra Zeynep, którą gra Sevda Erginci, miała zupełnie inne marzenia - cieszyła się prostymi, codziennymi radościami.

Losy Yildiz można śledzić przez wszystkie sezony. Natomiast Zeynep zniknęła po drugim sezonie, kiedy to wyjechała do Stanów Zjednoczonych z Alichanem, w którym była zakochana. W szóstym sezonie Zeynep wraca do Turcji.