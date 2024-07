Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana [3.07.2024 r.] sier

Przeczytaj, co wydarzy się w najbliższych odcinkach telenoweli "Dziedzictwo". Yaman robi wszystko, by ułożyć na nowo relacje z Seher. Musi jednak znaleźć dowody dotyczące okoliczności, w jakich życie straciła jej siostra. Streszczenia odcinków, które TVP pokaże do 9 lipca zamieszczamy w galerii. ▶▶ Emanet | telemagazyn.pl Zobacz galerię (10 zdjęć)

Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05.