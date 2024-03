Seria oszustw w sieci. Ofiary z Bydgoszczy i okolic straciły fortunę

Kolejną pokrzywdzoną jest 82-letnia mieszkanka Koronowa, która podczas rozmowy telefonicznej, będąc przekonana, że rozmawia z córką, przekazała dane dostępowe do bankowości internetowej, kod weryfikacyjny służący dokonywaniu przelewu z konta pokrzywdzonej na rachunek innej osoby.

Oszustwa na łączną kwotę 23 900 zł poprzez nakłonienie przez telefon 41-letniej pokrzywdzonej do wykonania przelewów na wskazane konto bankowe oraz podania kodów blik dopuścili się sprawcy działający pod legendą pracownika banku.

51-latka z Bydgoszczy straciła 42 tysiące po tym, jak znalazła na portalu społecznościowym ofertę uzyskania pomocy w obrocie kryptowalutami. Sprawca namówił ją do przelania swoich środków na podany przez niego numer konta. Kobieta nie podejrzewając złych intencji doradcy, przelała swoje oszczędności. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana i zgłosiła sprawę policjantom ze Szwederowa.

Jak działają oszuści? Tak cyberprzestępcy wyłudzają pieniądze

Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, to dziś częste sposoby działania oszustów. Niejednokrotnie pokrzywdzeni nie podejrzewając złych intencji swoich rozmówców, sami je przekazują, ufając, że po drugiej stronie jest faktycznie osoba, która jest tym za kogo się podaje : maklerem giełdowym, policjantem, pracownikiem banku lub poczty czy innej instytucji.

Sprawcy podszywają się pod maklerów giełdowych zachęcających do inwestowania w kryptowaluty, pracowników poczty, którzy rzekomo muszą zweryfikować błędny adres do korespondencji czy policjantów, którzy prowadzą akcję przeciwko oszustom. Bądźmy czujni i nie przekazujmy żadnych pieniędzy nieznanym osobom, również tym podającym się za przedstawicieli różnych instytucji, nie podawajmy też swoich danych osobowych i innych, które posłużą w konsekwencji do dokonania oszustw. Sposoby działania oszustów są różnorodne i tylko ogromna czujność może nas uchronić przed oszustwami.