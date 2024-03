Latem z krajobrazu Bydgoszczy ma zniknąć kładka na Wyżynach. Trwają prace projektowe związane z inwestycją

Pierwszy przetarg w sprawie rozbiórki ogłoszono wiosną 2023 roku, ale został unieważniony – oferty były zbyt wysokie. Drugie postępowanie odbyło się jesienią. Tym razem udało się znaleźć firmę, która wykona zadanie, choć konieczne było zwiększenie kwoty przewidzianej na inwestycję do 3,57 mln zł. Taką ofertę złożyła bydgoska firma Kormost.

Wykonawca ma 9 miesięcy na rozbiórkę istniejącej kładki i budowę nowej infrastruktury. Termin liczony jest od momentu podpisania umowy, czyli 3 listopada 2023. Oznacza to, że na efekt końcowy trzeba poczekać do końca lipca-początku sierpnia. Choć minęła połowa z przewidzianego na wykonanie zadania terminu, w trybie projektuj i buduj, to na razie na miejscu nie widać zmian.