Sąsiedzi z bydgoskiego osiedla ładowali samochody elektryczne w bloku. Wspólnota chciała podziału rachunków mc

Ładowanie aut elektrycznych we wspólnym garażu w bloku stało się przyczyną sporu ze wspólnotą mieszkańców Polskapress/zdjęcie archiwalne

Jeden z lokatorów "Osiedla Paryskiego" w Bydgoszczy zainstalował we wspólnym garażu stację ładowania aut elektrycznych i podlicznik zużycia energii. Zgodnie z uchwałą, powinien rozliczać się indywidualnie za prąd, który pobiera, by naładować swoje auto. Dołączył do niego drugi lokator. Wspólnota chce wglądu do umów z operatorem sieci.