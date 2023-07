Ruszyła kolejna edycja Bydgoskich Autografów. Zmieniły się zasady zgłaszania kandydatów

Zmiana także w składzie Kapituły

Laureaci Bydgoskich Autografów o swoich propozycjach kandydatur

Zapytaliśmy kilkoro laureatów poprzednich edycji, kogo wskazaliby do uhonorowania tym zaszczytnym tytułem w tym roku.

- Pozostanę w środowisku muzycznym. Moim kandydatem do tego pięknego wyróżnienia jest prof. dr hab. Janusz Stanecki, obecny prorektor ds. artystycznych, studenckich i promocji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - mówi kompozytor prof. dr hab. Piotr Salaber, dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy, który w 2021 r. odsłonił swój autograf na ul. Długiej. - Prof. Stanecki to wspaniały dyrygent chóralny, nagradzany na wielu międzynarodowych konkursach w Europie, Azji czy Stanach Zjednoczonych, który rozsławiał Bydgoszcz i naszą uczelnię w świecie. Jest twórcą chóru kameralnego AM. Prowadził go ponad 30 lat. To nie tylko wybitny artysta i dyrygent, ale też wspaniały pedagog i wychowawca kolejnych pokoleń. Jego absolwenci odnoszą mnóstwo sukcesów.