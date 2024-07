Ruszyła czwarta edycja plebiscytu na Bydgoskie Drzewo Roku 2024. Można zgłaszać kandydatów

Konkurs na Bydgoskie Drzewo Roku odbywa się od 2021 roku. Po raz trzeci patronatem objął go prezydent Bydgoszczy. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o wartości i roli drzew w mieście oraz promowanie najpiękniejszych i najcenniejszych okazów, jakie się w nim znajdują.

– Swoich ulubieńców zgłaszać można tylko do końca lipca - najlepiej zrobić to od razu, bo już w poprzednich latach mieliśmy zgłoszenia o zapominalskich, którzy zostawiali to na ostatni moment, a potem termin mijał – informuje MODrzew.