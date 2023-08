Ruszyła adaptacja stawów na Osowej Górze w Bydgoszczy na zbiorniki retencyjne. Prace w pięciu lokalizacjach

Możliwość wykorzystania tych zbiorników w celu odwodnienia ulic wynika z potrzeb technicznych istniejącej infrastruktury odprowadzenia wód opadowych i ich lokalizacji.

– Adaptacja stawów na zbiorniki retencyjne wpisuje się w zespół działań podejmowanych w ramach realizowanego przez MWiK programu modernizacji sieci kanalizacji deszczowej i adaptacji miasta do zmian klimatu z wykorzystaniem istniejących warunkach przyrodniczych. Naturalne stawy przygotowane do pełnienia roli zbiorników retencyjnych to efekt nowej filozofii traktowania wód opadowych zakładającej zatrzymanie wód opadowych w miejscu powstania i koncepcji rozproszonej retencji – stwierdza MWiK.