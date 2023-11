Ruszają zapisy do 11. edycji Wings for Life. Bydgoszczanie mają ambitne cele

Polscy uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 3 dostępnych formuł startu. Na Bieg Flagowy w Poznaniu obowiązuje limit 8 tys. miejsc, indywidualne i grupowe Biegi z Aplikacją, które odbędą się w innych miastach w Polsce są nieograniczone liczbowo. Koszt wpisowego to odpowiednio 140 lub 80 zł. 100% wpłat pomoże w powrocie do sprawności tym, którzy jeszcze biegać nie mogą.

Światowy Bieg Wings for Life to jedno z najbardziej inkluzywnych wydarzeń sportowych, które co roku bije kolejne rekordy frekwencyjne. W jubileuszowej 10. edycji w 2023 roku na całym świecie wystartowało ponad 200 tys. osób. Chętnych do biegu nie zabrakło także w Polsce. Komplet 8 tys. miejsc na Bieg Flagowy w Poznaniu w 2023 roku wyprzedał się w błyskawicznym tempie. W kolejnych miesiącach, do listy startowej dołączyło prawie 7 tys. polskich biegaczy z Aplikacją.