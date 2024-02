Roman Jasiakiewicz, adwokat spraw bydgoskich. Teraz żegna się z samorządem

Roman Jasiakiewicz - prezydent i radny

- Wszystko, co miałem do powiedzenia, napisałem - to jedyny komentarz byłego prezydenta Bydgoszczy.

Polityczna wierność to nie domena Jasiakiewicza

- To człowiek upominający się o bydgoskie interesy w różnych gremiach - dodaje Krzemkowski. - Kiedy miałem jakąś inicjatywę probydgoską, to zawsze mogłem liczyć na jego poparcie. I wzajemnie, jeżeli on poruszał jakiś bydgoski temat na arenie sejmiku, to zawsze to poparcie z naszej strony uzyskiwał.

- Roman Jasiakiewicz to człowiek, który na samorządzie zjadł zęby. Z pewnością na naszej lokalnej scenie jest politykiem cenionym - mówi z kolei Łukasz Krupa, do niedawna radny wojewódzki z listy KO, a obecnie zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Polityka ma to do siebie, że kiedy przez lata pełni się różne funkcje, to nabywa się doświadczenia, które jest unikatowe. Na każdym stanowisku, które się pełni, zdobywa się szereg umiejętności i wiedzę, poznaje się strukturę miejską, wojewódzką, czy samorządu województwa. To buduje się latami. Zresztą, polityka ma to do siebie, że zastępowalność pokoleniowa trwa bardzo długo, bo często dopiero w dojrzałym wieku ma się swoje najlepsze dokonania.