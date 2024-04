Rodzice niechętnie zapisują dzieci na szczepienia przeciw HPV. Sprawdź, gdzie w Bydgoszczy jest taka możliwość

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie, a Polska jest w europejskiej czołówce pod względem zapadalności i umieralności kobiet na ten nowotwór. Wirus HPV (Human Papilloma Virus) występuje w ponad 200 typach, z czego przynajmniej czternaście jest onkogennych, czyli zdolnych do transformacji nowotworowej komórki.

1 czerwca 2023 roku w Polsce ruszył program szczepień przeciw HPV. Jest darmowe, finansuje je Ministerstwo Zdrowia.

– To zdecydowanie dobry i oczekiwany krok, zwłaszcza, że Polska jako ostatni kraj Unii Europejskiej przystępuje do takiego programu. Skuteczność szczepionek w ochronie przed śródnabłonkową neoplazją wysokiego stopnia prowadzącą wprost do nowotworu została dobrze udokumentowana zarówno w badaniach klinicznych, jak i tzw. real world data - mówi cytowana przez PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.