Renata Pałys, czyli Helena Paździochowa z "Świat według Kiepskich". Tak zmieniła się aktorka od czasu serialu - zdjęcia

Jest cenioną aktorką teatralną

Początki jej kariery artystycznej sięgają lat 80. XX wieku, kiedy to pracowała w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Następnie w 1981 roku dołączyła do zespołu Teatru Współczesnego im. Wiercińskiego we Wrocławiu. W 1982 roku przeniosła się do Wrocławskiego Teatru Pantomimy, gdzie pozostała do 1987 roku, by później podjąć pracę w Teatrze Kalambur, gdzie spędziła kolejne dwa lata. W latach 1992–1993 angażowała się w pracę w dziale kultury wrocławskiej „Gazety Wyborczej”.