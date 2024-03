Radny Jarosław Wenderlich pyta o budynki, pod którymi może być schron. Prezydent odpowiada

- Na grudniowej sesji podjęto uchwałę o zbyciu nieruchomości położonych przy ul. Fordońskiej 423-425. Budynki-baraki zostały wybudowane w 1941 r. Jak wskazuje mi p. Ela Warzocha, które je zamieszkiwała „wybudowane były dla niemieckich żołnierzy-okupantów". Znajduje się w nich także schron. W ubiegłym roku doszło do ich podpalenia. Dlatego kieruję pytania: 1. Czy wskazane obiekty kiedykolwiek były przedmiotem zainteresowania służb konserwatorskich, w tym Miejskiego Konserwatora Zabytków?, 2. Czy oceniano ich wartość historyczną? - czytamy w piśmie radnego PiS do Moniki Matowskiej.

Jarosławowi Wenderlichowi odpowiedział prezydent Rafał Bruski.

- W odpowiedzi na Pańską interpelację w sprawie budynków mieszkalnych położonych przy ul. Fordońskiej 423-425 informuję, że w/w budynki nie znajdują się w zasobach gminnej, ani wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wojewódzka ewidencja zabytków, prowadzona w formie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych, jest podstawą do tworzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych. Karty ewidencyjne obiektów sporządzane są na podstawie dokonanej oceny ich wartości historycznej, zabytkowej i artystycznej. Dla budynków przy ul. Fordońskiej 423-425 nie sporządzono kart ewidencyjnych, a więc nie zostały włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a w konsekwencji do ewidencji gminnej – napisał włodarz bydgoskiego ratusza.