Radni Białych Błot nie chcieli budowy nowej siedziby urzędu gminy. Ale prace projektowe trwają

Główny budynek Urzędu Gmina Białe Błota mieści się przy ul. Szubińskiej. To niewielki i ciasny "klocek", warunki pracy urzędników są co najmniej skromne. Nie ma tam sali sesyjnej, a radni zbierają się w sali gimnastycznej jednej z białobłockich szkół.

Zbudować nowy urząd, wyburzyć stary

Wójt ma plany rozbiórki ratusza i budowę nowego, wewnątrz miałaby też powstać sala sesyjna. Do tego jednak trzeba kupić działkę, która znajduje się na tyłach obecnego urzędu, przy ul. Guliwera, postawić nowy obiekt. Obecny ratusz miałby zostać wyburzony po tym jak urzędnicy zostaliby przeniesieni do nowego. W drugim etapie planowanej inwestycji przy ulicy Szubińskiej zbudowano by nowy ratusz z salą sesyjną. Wójt chciał pozyskać na tę inwestycję unijne środki z Krajowego Programu Odbudowy.