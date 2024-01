Wicepremier Krzysztof Gawkowski: - Nadszedł czas równowagi dla całego województwa

- To jest dobra informacja dla województwa kujawsko-pomorskiego, że będzie silna reprezentacja w rządzie, we władzach centralnych, pojawiła się silna reprezentacja Bydgoszczy, ale też Torunia, Grudziądza, całej naszej społeczności lokalnej, bo tak z panem ministrem (Pawłem Olszewskim - red.) naszą misję traktujemy, jako wspólny obowiązek i wspólne wyzwanie - stwierdził wicepremier Gawkowski.

Równowaga w rozwoju województwa

W poniedziałek obaj ministrowie spotkali się z Michałem Sztyblem, wojewodą kujawsko-pomorskim, oraz Rafałem Bruskim, prezydentem Bydgoszczy. Rozmawiano jak dobrze połączyć interesy m.in. Żnina, Tucholi, Torunia i Włocławka. - Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój jest w rękach polityków, żeby żaden region, żadne duże miasto, żaden powiat nie był z czegoś wyłączony - stwierdził Gawkowski. - Nadszedł czas równowagi dla całego województwa. Nie będzie lepszych i gorszych. Nie będzie wskazywania i rozdawania tam, gdzie są sojusznicy polityczni. Każdy musi mieć prawo do korzystania z funduszy europejskich, wsparcia urzędu wojewódzkiego, rządu.

Gawkowski o Kamińskim i Wąsiku

Podczas konferencji pojawił się także temat mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wygaszonych przez Szymona Hołownię, marszałka Sejmu. - Dzisiaj sprawa wydaje się konsekwentnie jasna - ocenił Krzysztof Gawkowski. - Sąd wydał wyrok, stracili mandaty, nie mają prawa zasiadać w polskim parlamencie. Czy będą to wykorzystywali? Tak, będą. Przyjdą do Sejmu, będą włamywali się na salę sejmową, bo tak to sobie wyobrażam. Będą robili wszystko, żeby zrobić z siebie męczenników.