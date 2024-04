Przystojny Ali z serialu "Dziedzictwo". Melih Özkaya imponuje sportową sylwetką - zdjęcia [18.04.24]

Tragiczna historia Alego i Kiraz

Melih Özkaya gra w serialu "Dziedzictwo" od pierwszego sezonu. Jego związek z Begum się nie udał, przez wiele odcinków widzowie mogli śledzić, jak między Alim a Kiraz rodzi się poważne uczucie. Niestety ich historia zakończyła się tragicznie. Ukochana Alego zginęła od strzałów tuż po tym, jak komisarz postanowił się jej oświadczyć. Był to z pewnością jeden z najsmutniejszych momentów we wszystkich odcinkach, jakie do tej pory mogli obejrzeć polscy widzowie.