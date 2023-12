Przepis na uszka Wigilijne. Jak zrobić uszka z farszem grzybowym? [PRZEPIS MAGDY GESSLER]

Przepis na uszka z suszonymi grzybami według Magdy Gessler

Porada: Grzyby przed dodaniem do farszu warto moczyć kilka godzin w wodzie. Nie jest to czynność niezbędna, ale pozwala uwolnić więcej aromatu z grzybów, co nada wyjątkowy smak potrawie.

Zakwas z buraków

Przepis na barszcz wigilijny

Dodatkowo w wersji niepostnej

3 cebule

150 g słoniny

Sposób przygotowania:

1. Buraki kroimy w plastry (najlepiej cienkie), powinny wypełnić garnek do 3/4 wysokości, zalewamy buraki wodą na tyle żeby je zakryć.

2. Dodajemy przepołowione cebule, obrany czosnek, przyprawy oraz 2 przepołowione jabłka, ze skórkami, beż gniazd nasiennych. 3. Dodajemy ocet dla zatrzymania koloru, gotujemy pod przykryciem całość ok 1 godziny na bardzo wolnym ogniu, barszcz ma jedynie mrugać, po tym czasie barszcz przecedzamy, dolewamy kwas buraczany, wrzucamy pokrojone w ćwiartki jabłka, ze skórkami i odstawiamy barszcz na całą noc do lodówki.

4. Następnego dnia wyjmujemy jabłka i doprawimy barszcz świeżo zmielonym czarnym pieprzem, solą, sokiem z cytryny, cukrem pudrem - przypraw dodajemy do smaku, jeśli nie gotujemy barszczu postnego siekamy cebulę i słoninę i smażymy aż słonina się wytopi.

5. Następnie dociskając łyżką przecedzamy tłuszcz przez sito wprost do barszczu.

Porada:

Pamiętaj, żeby nigdy nie gotować barszczu, ponieważ może stracić kolor. Barszcz należy wolno podgrzewać.