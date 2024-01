Przemysł w Bydgoszczy w początkach XX wieku. Zobaczcie fotografie z tamtego okresu

Zdjęcia są ważnym źródłem do historii Bydgoszczy, gdyż przedstawiają nie tylko obiekty przemysłowe, ale także najładniejsze zakątki naszego miasta według ich stanu głównie na początek XX stulecia, ale są też ilustracje z wcześniejszych lat. Wszystkie zdjęcia pochodzą z książki „Industrie und Gewerbe in Bromberg” znajdującej się w zasobach WiMBP w Bydgoszczy. W galerii przedstawiamy niektóre z nich:

Bydgoszcz, rok 1993. Na ulicach czerwone ikarusy, nyski i maluchy. Do otwarcia pierwszej wielkiej galerii handlowej w mieście jeszcze kilka lat. Handel kwitnie na targowiskach, w sklepach i na straganach przy Gdańskiej. W dziale RTV do kupienia m.in. telewizor Royal, 21 cali (oczywiście kolorowy). Ten film zabierze Was w sentymentalną podróż po mieście.