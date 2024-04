Prowadził autobus miejski w Bydgoszczy i rozmawiał przez telefon. Zostanie ukarany [wideo]

- Miałem wyjątkową nieprzyjemność podróżować autobusem linii 89, numer boczny 930 w kierunku Tatrzańskie z przystanku Rondo Kujawskie o godz. 17.37. Kierowca w sposób wyjątkowo głośny i wulgarny prowadził rozmowę przez telefon, bez zestawu słuchawkowego, trzymając aparat jedną ręką, a drugą prowadząc autobus. Na filmach możecie Państwo zobaczyć jego zachowanie w lusterku kierowcy. Widać wyraźnie, że trzyma telefon przy uchu. Rozmowa, którą słychać w tle, to właśnie jego nagrany głos. Było to tak uciążliwe, że irytowało wszystkich pasażerów siedzących z przodu autobusu. Dopiero w okolicy ronda Fordońskiego kierowca włączył zestaw głośnomówiący i kontynuował rozmowę – napisał w mailu do naszej redakcji pan Paweł.