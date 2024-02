Protest rolników. Ciągniki blokowały drogę z Osielska do Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia

Apelujemy do Donalda Tuska, żeby spotkał się z rolnikami z powiatu toruńskiego. Oczekujemy, że załatwi nasze sprawy w Brukseli, jak to wiele razy obiecywał i pozwoli działać ministrowi Siekierskiemu. Nie chcemy tu wiceministra Kołodziejczaka, bo on skłóca ludzi - powiedział Paweł Sikorski, rolnik i ogrodnik z powiatu toruńskiego. - My już nie mamy nic do stracenia. Musimy zatrzymać napływ zboża i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i w ogóle ze wschodu. Wiemy, że część towarów jedzie do nas z Rosji. Żądamy też zmian w prawie Unii Europejskiej, która doprowadza nas do bankructwa.