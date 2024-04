Prof. dr hab. Dariusz Grzanka już oficjalnym kandydatem na prorektora ds. Collegium Medicum UMK

Jak informowaliśmy, w piątek (5 kwietnia) odbyło się głosowanie elektorów CM UMK. O to stanowisko ubiegali się prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, obecna prorektor ds. CM UMK, oraz prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka.

To była niezwykle ważna i podniosła chwila. W sobotę (6 kwietnia) 72 tegorocznych absolwentów kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uroczyście odebrało…

W poniedziałek (8 kwietnia) - tak jak zapowiadaliśmy - nastąpiło oficjalne wskazanie kandydata na prorektora ds. Collegium Medicum UMK. Komisja Wyborcza Uniwersytetu przyjęła uchwałę stwierdzającą ważność piątkowego głosowania i ogłosiła, że kandydatem na to stanowisko został wybrany prof. dr hab. Dariusz Grzanka z Wydziału Lekarskiego.

W głosowaniu wzięło udział 62 elektorów CM UMK z 63 uprawnionych do głosowania. Jedna osoba nie wskazała żadnego z kandydatów. Prof. dr. hab. Dariusz Grzanka uzyskał wsparcie 33 osób. Jego kontrkandydatkę prof. dr hab. Kornelię Kędziorę-Kornatowską poparło 28 elektorów.

Teraz ruch należy do prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, rektora elekta UMK w Toruniu, który zdecyduje o powołaniu prorektora ds. Collegium Medicum lub odmowie jego powołania. Ma na to czas do 12 kwietnia br.

- Decyzji rektora elekta jeszcze nie ma. Trzeba poczekać - informuje dr Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK.

Przypomnijmy, że jeszcze podczas kampanii wyborczej prof. dr hab. Andrzej Tretyn, który wygrał wybory na rektora UMK, zadeklarował akceptację wyboru prorektora ds. Collegium Medicum przez elektorów CM UMK.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka od 2017 r. kieruje Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK. To także przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne na Wydziale Lekarskim CM UMK i kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy.

Kadencja 2020-2024 prof. dr hab. n. med. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej na stanowisku prorektora ds. Collegium Medicum UMK kończy się 31 sierpnia br.