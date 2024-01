Problemy z brakiem oświetlenia w kilku miejscach Bydgoszczy. W tle sprawa poważnego wypadku

W piśmie zwrócił uwagę, że dzień wcześniej doszło do wypadku drogowego przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej ze Skośną. – Potrącona została starsza Pani przechodząca przez przejście dla pieszych. Po wypadku Pani została przewieziona do szpitala ze złamana miednicą. Bardzo prosimy o jak najszybsze usunięcie awarii – dodał.

– W imieniu mieszkańców oraz Rady Osiedla Osowa Góra zwracam się z zapytaniem, kiedy zostanie usunięta awaria oświetlenia ulicznego przy ulicy Grunwaldzkiej ? Brak oświetlenia dotyczy części od lasu do granic miasta – napisał do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 21 grudnia Radosław Ginther, przewodniczący Rady Osiedla Osowa Góra.

– Kryminalni z Posterunku Policji na Osowej Górze w Bydgoszczy prowadzą postępowanie w sprawie wypadku drogowego zaistniałego 20 grudnia 2023 roku około godziny 17:43 przy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych wyposażonym w sygnalizację świetlną, gdzie kierujący oplem podczas skręcania z ulicy Skośnej w ulicę Grunwaldzką w lewo (w kierunku miejscowości Pawłówek) potrącił pieszą przechodzącą przez przejście – informuje Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Ciemno wszędzie?

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że na brak oświetlenia narzekają na Wilczaku. Bydgoszczanka powiadomiła nas, że od świąt Bożego Narodzenia nie pali się tam żadna lampa . – Mieszkańcy zgłaszali to wiele razy, ale otrzymali jedynie informację, że zgłoszenie zostało przyjęte, a sytuacja się nie zmieniła. Ciemno jest też na sąsiednich ulicach, Chłopickiego i Wincentego Pola. Na schodach na Ułańskiej naprawdę można zrobić sobie krzywdę. Bez włączonej latarki w telefonie teraz nie da się przejść – stwierdziła wówczas pani Kamila.

W obu tematach przesłaliśmy pytania do ZDMiKP. Do czasu ukazania się artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W przypadku Grunwaldzkiej, o czym informuje nas przewodniczący RO Osowa Góra, awaria miała zostać usunięta jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Już po artykule, pod koniec ubiegłego tygodnia, światło wróciło także na ul. Ułańską. Działa tam większość lamp, co pozwala na bezpieczne poruszanie się po okolicy.

Mieszkańcy, pod artykułem dotyczącym Ołowianej i Ułańskiej, wypisywali inne miejsce, gdzie oświetlenie nie działa. – W całym mieście są ciemności – napisała pani Barbara. – Od kilku dni panują również w części Osiedla Leśnego, m.in. ulice 11 Listopada i Jarzębinowa – stwierdziła pani Anna. W przypadku Osowej Góry wskazywano jeszcze także Kaczą i Sardynkową.