Praca w Bydgoszczy - oferty na początku 2024. Ile płacą pracodawcy po podwyżce pensji minimalnej? Michał Sierek

Od 1 stycznia płaca minimalna urosła do 4242 złotych brutto (około 3222 zł netto). Sprawdzamy oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. W galerii znajdziesz kilkanaście ogłoszeń dla różnych stanowisk. Ile można zarobić? ▶▶ Michał Sierek/archiwum Zobacz galerię (16 zdjęć)

Od pierwszego stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 3600 złotych do 4242 złotych brutto (około 3222 zł netto). To spora podwyżka - wymuszona między innymi bardzo wysoką inflacją, z jaką mamy do czynienia od dłuższego czasu. Sprawdzamy, jakie wynagrodzenie oferują obecnie pracodawcy w Bydgoszczy na różnych stanowiskach. W galerii zamieszczamy przegląd ofert zamieszczonych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy.