Praca w Bydgoszczy - grudzień 2023. Od minimalnej pensji, do 7600 zł brutto [nowe oferty]

Oferty pracy w Bydgoszczy. Ile można zarobić na tych stanowiskach?

Część pracodawców już od stycznia będzie jednak musiała zmienić wynagrodzenia swoim pracownikom. Rośnie bowiem - i to dość znacznie - płaca minimalna. Obecnie minimalna pensja to 3600 złotych brutto. Od stycznia wiele osób czeka więc dość spora podwyżka - do 4242 złotych brutto (około 3222 zł netto). W niektórych ofertach, które możemy znaleźć na stronie PUP już to uwzględniono i proponowana stawka wynosi właśnie tyle.