Pożar zabytkowego tramwaju Herbrand w Bydgoszczy. W zdarzeniu ucierpiała motornicza

W sobotę po godzinie 13.30 doszło do pożaru dachu zabytkowego tramwaju na Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Tramwaj zapalił się w trakcie jazdy. Jak powiedzieli nam przed godziną 14 strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na miejsce wysłano 4 zastępy. Strażacy czekali na wyłączenie napięcia w linii trakcyjnej, by móc przystąpić do akcji. Nie wiadomo jeszcze, jaka jest przyczyna pożaru. Ruch tramwajowy w tym rejonie został wstrzymany.

AKTUALIZACJA:

Pożar został ugaszony za pomocą proszku gaśniczego. Tramwaj został przejęty przez służby MZK. W zdarzeniu (podczas ewakuacji) poszkodowana została motornicza.