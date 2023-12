Powrót kierowców na Fordońską i tramwajów na Perłową w Bydgoszczy. Duże zmiany organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej

Umową z firmą Trakcja na realizację inwestycji podpisana została w lipcu 2021 – prace miały potrwać dwa lata. Roboty budowlane i zmiana organizacji ruchu rozpoczęła się we wrześniu. Wówczas zamknięto północną jezdnię ul. Fordońskiej. Prace na niej miały trwać do czerwca 2022 roku, a na południowej jezdni (bliżej rzeki) miały odbyć się w terminie lipiec-grudzień 2022 r. Terminy przesunęły się o rok.

Przed godziną 11 we wtorek (5 grudnia) na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy doszło do wykolejenia tramwaju linii nr 3, który jechał z centrum w kierunku Fordonu. Zdarzenie spowodowało bardzo duże…

W sobotę (2 grudnia) udostępniona do ruchu została północna jezdnia ul. Toruńskiej. Włączono sygnalizację świetlną przy ul. Spokojnej i Perłowej. Po drugiej stronie Brdy wciąż nie została jednak uruchomiona docelowa organizacja ruchu.

Duże zmiany na torowisku

Z uwagi na fakt, że od połowy listopada tramwaje nie jeżdżą mostem Pomorskim zmian komunikacyjnych jest więcej. Nowym mostem do zajezdni jeździ 6. – W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego na moście Pomorskim, linia numer 76 zostanie (w wybranych kursach) wydłużona do ronda Jagiellonów. W weekend zwiększyliśmy też liczbę kursów na odcinku od ronda Jagiellonów do mostu Kazimierza Wielkiego – czytamy w komunikacie ZDMiKP.