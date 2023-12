Kilka godzin komunikacyjnego paraliżu w Bydgoszczy. Z pojazdu wypadł silnik!

Przed godziną 14 na miejscu nadal trwały prace związane z zabraniem wagonów tramwajowych, ale nie było utrudnień w ruchu kołowym. Gdy tramwaj się wykoleił, jeden z wagonów znajdował się częściowo na jezdni, co uniemożliwiało przejazd pasem do skrętu w lewo, z którego korzystają kierowcy poruszający się od strony ronda Toruńskiego w kierunku centrum.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o 10:41. Wykoleił się drugi wagon tramwaju linii nr 3 w kierunku Fordonu. Jedna kobieta została przewieziona do szpitala. Do drugiej wezwano karetkę pogotowia ratunkowego – przekazała kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

– Uwaga. Rondo Fordońskie, wykolejenie tramwaju, awaryjna zmiana tras, możliwe duże opóźnienia – poinformował przed południem w mediach społecznościowych Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, do wykolejenia doszło przez silnik, który wypadł z pierwszego wagonu i wpadł pod drugi, co przyczyniło się do wypadnięcia z torów .

Sytuacja zaczęła wracać do normy dopiero przed godziną 16. – Rondo Fordońskie – ruch przywrócony. Linie tramwajowe wracają na standardowe trasy. Nadal możliwe opóźnienia – poinformowali drogowcy o 15:50. Od połowy listopada tramwaje nie jeżdżą przez most Pomorski. Wykolejenie spowodowało kolejne duże zmiany w kursowaniu tramwajów. Od momentu wykolejenia do blisko godz. 16 pojazdy linii:

3, 5, 7 i 10 z Fordonu kierowane były do zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej;

3, 5 z centrum na pętlę Wyżyny;

10 z centrum na Glinki;

6 i 8 z centrum na Kapuściska.

Wcześniej we wtorek ZDMiKP informował o innych problemach komunikacyjnych. Rano, ok. godz. 6, doszło do awarii zwrotnicy przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Focha. Później – przed godziną 12:00 – ruch utrudniało źle zaparkowane auto w okolicy placu Wolności, co sprawiło, że kursowanie tramwajów znowu się opóźniło.