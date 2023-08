Podwójna podwyżka pensji dla ponad 3,5 mln osób! Taka będzie płaca minimalna w 2024 roku

Negocjacje w RDS w sprawie płacy minimalnej - bez rezultatu

Jak informowaliśmy, w ostatnim czasie propozycją podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku zajmowała się Rada Dialogu Społecznego. Podobnie jak w poprzednich latach strony pracodawców i związkowa nie doszły do porozumienia w kwestii podwyżki . Pracodawcy argumentowali między innymi, że wysokość płacy minimalnej powinna być zależna od regionu, w którym jest płacona, ponieważ inne są koszty życia np. w rejonie Warszawy, a inne w miejscowościach oddalonych od dużych miast w innych rejonach kraju.

Płaca minimalna 2024 - będzie dwukrotna podwyżka

Przypomnijmy, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 procent, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (od dnia 1 stycznia i od 1 lipca). Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia drugi rok z rzędu. To oznacza, że płaca minimalna również w 2024 roku będzie podniesiona dwukrotnie. Jakie stawki ma zamiar wprowadzić rząd?