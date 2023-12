Pod Bydgoszczą trwają poszukiwania kota drapieżnego. Serwal ma na imię Pimpek i przyjechał z Czech

"W nocy z 5 na 6 grudnia zaginąl serwal w okolicach Strzelec Górnych, Jarużyna" - taki wpis pojawił się na grupie facebookowej mieszkańców gminy Osielsko. Wynika z niego, że chodzi o liczącego 9 lat dzikiego kota o imieniu Pimpek.

Na FB zaraz rozpoczęła się dyskusja na temat zwierzęcia. Pojawił się wątek wskazujący, że kociak był widziany w rejonie Jarużyna, a dokładniej, ulicy Sołeckiej. W informacji napisano, że kot był poszukiwany od kilku miesięcy. Zaprzecza temu sam właściciel serwala. Jednocześnie prosi o kontakt wszelkie osoby, które widziały zwierzę i nie radzi próbować łapać je własnoręcznie.

- Jeżeli będzie wygłodniały i ktoś będzie chciał go chwycić, to może drapnąć, ale trudno powiedzieć - mówi Dawid Durszewicz. - Nie jest to jednak lew, więc dużej krzywdy nie zrobi. Może po porostu podrapać.