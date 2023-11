Pierwsze takie przedszkole w Bydgoszczy. Psia Strefa przy ul. Fordońskiej zaprasza czworonożnych podopiecznych

Psia Strefa została otwarta pod koniec października. – To przedszkole dla psów. Działamy od 6:30 do 18 od poniedziałku do piątku. Można zostawić u nas psiaka na cały dzień. Powody, dla których właściciele się na to decydują są bardzo różne: od socjalizacji, poprzez chęć rozładowania energii psiaka, do sytuacji, gdy ktoś jest zapracowany i nie ma dla niego czasu – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Aleksandra Kołacz, właścicielka Psiej Strefy.

Lokal mieści się naprzeciwko fabryki kabli, w pobliżu Galerii Pomorskiej. Być może osoby, które planują dłuższe zakupy lub wypad do kina, będą chcieli zostawić tu psa na kilka godzin. – Mamy tu spory wybieg. Całe pomieszczenie dostosowane jest do psich potrzeb. Mamy pełno zabawek, jeśli któraś się zniszczy, to na to nie patrzymy, u psów to rzecz naturalna. Mamy smakołyki, gryzaki naturalne dla psiaków. Staramy się, żeby wszystko było jak najlepszej jakości – dodaje.