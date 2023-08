Petycja do prezydenta Bydgoszczy w sprawie opuszczenia przez harcerzy Wodnego Orlika. Miasto: to nieporozumienie

Budynek oddano do użytku w 2019 r., a od października 2022, zostało udostępniony organizacjom harcerzy. Korzysta z niego m.in. 30 zuchów z 77 BGZ „Rude Lisy” oraz ok. 20 harcerzy z 77 BDH „Wodni Odkrywcy”, zajmując duże pomieszczenie z kuchnią i łazienką . To brygada wodniacka, gdzie dzieci i młodzież uczą się pływać na łódkach.

Przez 4 dni zebrano pod petycją ok. 180 podpisów. – Moje dzieci są zuchami, wiele pracy włożyliśmy my Rodzice oraz Dzieciaki by obiekt spełniał warunki do funkcjonowania dla dzieci i nie wyobrażam sobie by został teraz odebrany dla RO – stwierdza pani Karolina. – Orlik Wodny znakomicie funkcjonuje dzięki zuchom i harcerzom. Umowa powinna być nadal kontynuowana – uważa pan Ryszard i jak się okazuje, tak się właśnie niebawem stanie.