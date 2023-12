Paweł Deląg - tak się zmienił przez lata jeden z "Młodych Wilków" - zobacz zdjęcia

Długa lista romansów Pawła Deląga

Prywatnie Paweł Deląg związany był przez trzy lata (1990-1993) z aktorką Katarzyną Gajdarską, która w 1993 r. urodziła mu syna, Pawła. Z innego, nieformalnego związku Paweł Deląg ma innego syna, Mikołaja. Jego przystojna sylwetka i męska uroda sprawiają, że aktor ma spore powodzenie u kobiet. Przez lata media donosiły o coraz to kolejnych romansach. Paweł Deląg miał być związany m.in. z Marią Seweryn, Katarzyną Skrzynecką, Bogną Sworowską, Violettą Kołakowską, Elizą Ryciak, Patrycją Markowską, Agnieszką Harlą, Marie Mouté, Agnieszką Sienkiewicz, Jolantą Borowiec, Emmą Kiworkową-Rączkowską, Dominiką Kulczyk i Ewą Misiak.

Paweł Deląg nie tylko gra przed kamerą

Oprócz aktorstwa Paweł Deląg zajmuje się muzyką. Wraz z Justyną Steczkowsą w 2001 roku nagrał studyjny album "Mów do mnie jeszcze", oraz wystąpił w kilku muzycznych teledyskach: "Czerwone korale" zespołu Brathanki (2000), "Niech mówią, że to nie jest miłość Piotra Rubika, Olgi Szomańskiej i Przemysława Brannego (2005), "Czarny Don" - Brathanki (2005) i "Ghost Horses" zespołu Tides From Nebula (2019).