Pani Aleksandra całe życie pomagała innym. Teraz bydgoszczanka sama potrzebuje pomocy

Pani Aleksandra ma 61 lat. Przez całe swoje dorosłe życie wspierała ludzi potrzebujących pomocy. Dwadzieścia lat opiekowała się swoim tatą – częściowo sparaliżowanym po udarze. Pracowała także w Polsce i w Niemczech jako opiekunka osób starszych. Teraz jednak sama potrzebuje naszej pomocy.

- To było wtedy, gdy pracowałam w Niemczech. Miałam wypadek, podczas którego uderzyłam się w pierś. I ta pierś zaczęła się zapadać... Od razu wróciłam do Polski, zgłosiłam się na badania. I wtedy usłyszałam diagnozę: rak piersi, z przerzutem do drugiej piersi - opowiada pani Aleksandra.

Niestety, to nie był koniec problemów, bo z czasem pojawiły się kolejne przerzuty - tym razem do wątroby i kości. Obecnie kobieta jest w trakcie chemioterapii, jednak choroba postępuje. W lewej ręce zatrzymała się limfa, przez co pojawił się rozległy obrzęk, co poskutkowało całkowitym wyłączeniem kończyny z funkcjonowania. Obecnie pani Aleksandra potrzebuje rękawa do drenażu limfatycznego, który poprzez ucisk na ciało powoduje przemieszczanie się limfy. Niezbędna jest również rehabilitacja.