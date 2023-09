Otwarto oferty w przetargu dotyczącym bulwarów nad Brdą w Bydgoszczy. Jest szansa na realizację odcinka Krakowska-Żabia?

Potencjalni wykonawcy obniżyli ceny, lecz wciąż są one wyższe niż planowane wydatki. Miasto planuje przeznaczyć na inwestycję 33,3 mln zł. Najniższą ofertę złożyła firma MELBUD z Grudziądza, która oczekuje nieco ponad 40,6 mln zł . To cena zdecydowanie bliższa założeniom od poprzednich ofert. STRABAG oczekuje blisko 50 mln zł, a KORMOST prawie 62,3 mln zł.

Drugi przetarg został unieważniony w lutym 2023 r., gdy wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę ponad 92 mln zł. Wówczas podjęto decyzję o zmianie zakresu zadania. Wcześniej planowano rewitalizację nabrzeży i bulwarów od ul. Krakowskiej aż do mostu Kazimierza Wielkiego, a obecnie skrócono odcinek do wysokości ul. Żabiej, znajdującej się na Bartodziejach za mostem Pomorskim . Zadanie obejmuje również rewitalizację wyspy św. Barbary.

Przetarg na rewitalizację bulwarów na lewym brzegu Brdy ponowiono w czerwcu. To trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy zadania, na które otrzymano blisko 30 mln zł dofinansowania w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w 2021 roku. Pierwsze postępowanie unieważniono w sierpniu 2022 r. – najtańsza oferta wynosiła wówczas blisko 63 mln zł.

W postępowaniu przewidziano możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Możliwe, że dzięki tej opcji trzecie podejście do wybrania wykonawcy zakończy się sukcesem. Łączna długość odcinka od ul. Krakowskiej do okolic Mostu Pomorskiego to 1,25 km.

W tym roku oddano do użytku przebudowany fragment nabrzeży od mostu Bernardyńskiego do ulicy Uroczej. Miasto nie rezygnuje z planów dalszej rewitalizacji. W sierpniu prezydent Rafał Bruski ogłosił, że w kolejnej edycji dofinansowania w ramach Polskiego Ładu zgłoszony zostanie odcinek nabrzeży od ulicy Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego – na te zadanie można pozyskać 30 mln zł.