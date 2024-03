Inwestor, spółka Projekt B-29 z Radzymina czeka na nową ekspertyzę geologiczną gruntu w miejscu, gdzie ma powstać 50-metrowej wysokości apartamentowiec. W 2017 roku w tym miejscu doszło do osunięcia się skarpy, w kamienicy przy Babiej Wsi zaczęła pękać ściana. Po latach w końcu mają się rozpocząć prace budowlane.

Opinia z badania geologicznego gruntu przy ulicy Babia Wieś w ścisłym centrum Bydgoszczy ma być gotowa w ciągu dwóch tygodni. - Mam nadzieję, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego weźmie pod uwagę tę ekspertyzę i będziemy mogli zacząć prace budowlane - mówi inwestor, Leszek Potentas z Projektu B-29. To ta spółka z siedzibą w podwarszawskim Radzyminie, kupiła w 2021 roku teren, na którym poprzedni właściciel, czyli firma Nordic Development rozpoczęła wznoszenie apartamentowca. Budynek miał mieć 50 metrów wysokości, ale prace zostały przerwane jeszcze na etapie prowadzonym poniżej poziomu gruntu. Było to spowodowane nakazem inspekcji budowlanej właśnie. To wtedy zauważono pęknięcia powstające na jednej ze ścian pobliskiej kamienicy. Okazało się, że skarpa, na skraju której rozpoczęły się prace, zaczyna się obsuwać. Z tego samego powodu zresztą nie można było dokończyć budowy nowej linii tramwajowej (idącej szlakiem dawnej trasy tramwaju przez Babią Wieś).

Kiedy wróci tramwaj nr 6? Po latach nie ma ani wieżowca, ani szyn tramwajowych. W ostatnim komunikacie z 7 marca Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej tak odniósł się do pytania o to, kiedy nastąpi wzmocnienie skarpy, a co za tym idzie, kiedy będzie można przywrócić kursy tramwaju nr 6: "Inwestor, który kupił teren przy Babiej Wsi kończy wykonanie ekspertyzy połączonej ze sposobem naprawy. PINB podjął też działania umożliwiające wyłonienie podmiotu zastępczego, który wykona ekspertyzę, w przypadku zaniechania prac przez inwestora. Dopiero po przeprowadzeniu przez inwestora prac wskazanych w ekspertyzie będzie można wrócić do budowy brakującego odcinka torowiska i przywrócenia kursów linii nr 6". Po przerwaniu budowy Nordic Astrum eksperci oceniali, że konieczna będzie instalacja 20-metrowego muru zaporowego, ale też podkreślano, iż już na tym etapie lej postały na budowie prawdopodobnie zmienił układ wód podziemnych w rejonie Babiej Wsi.

A Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy wydał nakaz zabezpieczenia wykopu. W grę wchodziło jego osuszenie i zakopanie.

- Zapłaciliśmy za ten teren 13,5 mln zł, więc chcemy te pieniądze odzyskać prędzej, czy później - mówił prezes B-29 pytany jeszcze w 2021 roku o to, kiedy rozpoczną się prace budowlane. - PINB chce, by w ramach zabezpieczenia to zasypać, by móc później kontynuować prace przy użyciu innych technologii. Problem polega jednak na tym, że potrzeba do tego kilkaset dużych ciężarówek pełnych ziemi. Z kolei opcja, by przywozić tam ziemię barkami, jest nierealna. Bydgoska żegluga nie może przepływać pod walącym się mostem uniwersyteckim. Rozmowy z ekspertami i poszukiwania specjalistów, którzy oceniliby stan gruntu w tym miejscu, przeciągały się. W końcu, na początku tego roku inwestor znalazł geologa, który wziął na barki ocenę sytuacji. Wiadomo już, że konieczne będzie wykonanie głębokiego palowania, następnie wpompowane ma zostać kilka tysięcy ton betonu, który utworzy najniższą (na głębokości 4 metrów) warstwę izolacji. Od lat wykop wykonany jeszcze przez Nordic Development wypełniony jest wodą. Zresztą właśnie wody podpowierzchniowe, których parcie w tym miejscu jest bardzo duże, stanowią główny problem techniczny.

- Pierwotnie mieliśmy plan rozpocząć prace budowlane w tym miejscu jeszcze w ubiegłym roku - wyjaśnia Leszek Potentas. Transport materiałów budowlanych ma odbywać się główne barkami. Teren jest położony nad samą rzeką Brdą.

